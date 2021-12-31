Кострома, , 14:03 — REGNUM

Коронавирус и продолжение борьбы с ним, бесспорно, стали одной из самых значимых тем в уходящем году. Однако, была не только пандемия. Например, в нескольких районах Костромской области началась муниципальная реформа, в Костроме открыли стратегически важный корпус онкологического диспансера. Были достижения и провалы, отставки и любопытные назначения… О том, что произошло в 2021 году, вспоминает ИА REGNUM.

Композиция, посвященная нерехтским храмам Https://adm44.ru

Благоустройство, туризм и культура

Самыми важными туристическими достижениями 2021 года для Костромской области, без сомнения, являются запуск второй «Ласточки» Москва — Кострома и двухэтажного поезда из Санкт-Петербурга в областной центр. В целом по информации департамента экономического развития сфера туризма возвратилась к допандемийному уровню и, несмотря на ограничения, превысила показатели 2019 года. Так, за январь — октябрь 2021 года объём платных услуг в этой сфере на 8% превысил показатели аналогичного периода 2019 года, и в 1,5 раза — показатели 2020 года. Государственные и муниципальные музеи за этот период посетили 473 тысячи человек, что на 18% больше уровня 2019 года и в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Гостиницы приняли более 196 тысяч человек, что почти на 50% больше, чем за 10 месяцев 2020 года.

Однако, сфера гостеприимства не может существовать в отрыве от сохранения культурных ценностей и развития конкретной территории. В этом вопросе заметна рассогласованность действий на разных уровнях и отсутствие чёткого ответа на вопрос «куда мы движемся». На одной чаше весов — скромные, но ценные локальные инициативы и положительный опыт благоустройства общественных пространств. Здесь можно перечислить открытие парка «Ткацкий двор» в Нерехте, первого старообрядческого музея. Похвалы заслуживают робкие попытки обратить внимание на забытое богатство Костромы — наличники.

Композиция, посвященная нерехтским храмам Https://adm44.ru

С другой стороны, иногда костромичам бывает стыдно за состояние местных памятников архитектуры. Причём речь идёт далеко не о второстепенных объектах. Так, Большие Мучные ряды после февральского пожара пока не дождались восстановления, конкретные сроки их «реабилитации» до сих пор не названы. Другую составляющую торговой постройки — Красные ряды в августе 2021 года закатали в асфальт. Таким образом арендаторы пытались решить проблему с трещинами и выбоинами в проходе, на которые жаловались покупатели. Впоследствии инициаторов странного благоустройства оштрафовали, но денег на исправление проблемы они не нашли. Балансодержатель рядов — государственное учреждение «Наследие» надеется исправить эти ошибки весной 2022 года. Правда, на чьи деньги будет происходить очистка памятника от асфальта, пока ясно не до конца.

Красные ряды в Костроме © Наталья Диева

К минусам следует отнести срыв благоустройства Центрального парка в Костроме и парка «Музей леса» в Шарье. Оба проекта курировали местные администрации. Отметим, что в костромском парке сейчас идёт масштабное восстановление храмового комплекса кремля, уничтоженного в 1930-х годах. Открыть Богоявленский собор для посещения туристов планируется осенью 2022 года. Если мэрия не сможет найти нового подрядчика для обновления парка и завершить работы в срок, добираться до достопримечательности туристам придётся через разруху и грязь.

Восстановление костромского кремля в Центральном парке

С некоторыми оговорками, но всё же позитивными событиями можно назвать благоустройство оврага и сквера у костромской филармонии и создание концепции благоустройства набережной левого берега Волги. Первый проект вызвал детальные нарекания общественников и Гостехнадзора, но полюбился костромичам за счёт «нейтрального» и «современного» стилевого решения. Окончательная концепция благоустройства знакового места Костромы — волжской набережной была презентована горожанам с отставанием от сроков на 6 месяцев. При заключении контракта на разработку проекта с питерской компанией были заявлены масштабные общественные обсуждения, но на деле очная встреча с костромичей и подрядчика состоялась всего один раз. Вдобавок, сообщили об обсуждениях за день до их начала. Ради справедливости отметим, что мэрия собирала идеи горожан по электронной почте, некоторое время в городе работал специальный центр по приёму предложений. В окончательном варианте концепции, по словам чиновников, были учтены все пожелания костромичей. Что ж, опровергнуть или подтвердить эти слова мы не можем — публикации итогов общественных слушаний и мотивированных объяснений о принятии либо отклонении предложений, как того требует контракт, не было.

Набережная в Костроме © Наталья Диева

Тем не менее, по сравнению с первым вариантом концепция претерпела серьёзные изменения. В частности, специалисты пришли к стилистическому минимализму и отказались от использования белого цвета набережной в качестве объединяющей темы. Ему на замену были взяты «более природные» цвета — зелёный, коричневый и серый. Проектировщики убрали фонтан, который ранее планировали поставить у главного входа на набережную, сократили количество пирсов, перенесли фудкорт за промышленную зону. Непосредственные работы благоустройству пространства должны начаться в 2022 году.

Здравоохранение

Коронавирус перестал шокировать костромичей. Из кошмара он превратился в досадное, но привычное условие повседневной жизни. Люди привыкли к необходимым маскам, заметно снизилась протестная активность антипрививочников и отрицателей существования инфекции. С другой стороны притупилось внимание к соблюдению ковид-мер в общественных местах. Так, в транспорте по-прежнему не все люди носят маски, охранники в торговых центрах и непродовольственных магазинах перестали проверять документы при предъявлении QR — кодов.

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Организация работы системы здравоохранения в регионе стала более стройной и перестала допускать фатальные сбои. Так, в начале 2021 года в 4 районах Костромской области по причине отсутствия оборудования для хранения и перевозки вакцины не были организованы прививочные пункты. В итоге людям приходилось ездить за прививкой в больницы соседних районов, пожилые граждане отказывались тратить на это своё здоровье и время. К весне вопрос был решён, сейчас такие пункты имеются в каждом муниципалитете. В Костроме прививку можно сделать на базе пяти торговых центров. Однако, несмотря на удобство к концу года темпы вакцинации замедлились. Если в октябре медики прививали до 3,7 тысячи костромичей в день, то сейчас показатель едва дотягивает до 1000. Как бы то ни было, регион медленно, но верно движется к преодолению планки по вакцинации 80% взрослого населения, установленной Минздравом. Выполнить задачу депздрав планирует в течение января будущего года. Однако, на этом этапе вопрос не будет закрыт. 2022 год поставит перед медиками новые задачи по ревакцинации населения, реабилитации переболевших пациентов, изучению влияния вируса на организм. По мнению главного реабилитолога Костромской области Игоря Карасева полная картина у учёных на этот счёт сложится лишь через 15−20 лет, когда в фертильный возраст вступят дети, переболевшие ковидом в данный момент.

Из-за большого фронта инфекционной работы в Костромской области снизилось качество оказания и доступность плановой медпомощи. На ситуацию повлиял дефицит врачей. В государственные организации региона требуется более 1000 медиков, специалистов среднего и младшего звена. Нехватка кадров составляет примерно 14% от общего количества штатных работников системы.

Много жалоб летом текущего года поступало на Костромскую областную станцию скорой помощи и медицины катастроф. Люди, не дозвонившиеся до поликлиник, вызывали медиков из-за температуры, признаков ОРВИ и ОРЗ. После того как время ожидания по вызовам превысило допустимые пределы и вскрылась кадровая проблема, главврача станции сменили. Жалоб стало меньше, но проблема с нехваткой врачей пока не решилась. В августе 2021 года станции не хватало 67 медработников, на сегодняшний день по данным интерактивного портала службы занятости населения региона дефицит остался на том же уровне. Проанализировав общую ситуацию, депздрав сделал попытку приблизить управленцев от медицины к народу. Глава депаратмента Николай Гирин подписал указ, обязывающий главврачей больниц выделять не мене двух часов в неделю для личного приёма граждан. Тенденция хорошая, главное, чтобы она была продолжена.

Новый год в Костроме Пресс-служба администрации Костромской области

Перейдём к хорошему: в Костроме не без задержки, но всё же открыли новый корпус онкологического диспансера. Он имеет колоссальное значение для пациентов. Ранее жителям региона приходилось ездить на отдельные операции и за лучевым лечением в Москву, теперь все виды помощи они могут получить, не выезжая за пределы области. Также костромские онкологи под предводительством Владимира Унгуряна стали соавторами уникального метода лечения рака. Его суть заключается в том, чтобы отключить мозг пациента от системы кровоснабжения тела и направить на опухоль колоссальную дозу химиопрепарата. Мозг в это время подключается к аппарату искусственного кровообращения. Метод позволяет уничтожать раковые клетки и не повреждать другие органы тела. Первая подобная операция на человеке была проведена 1 сентября 2021 года и завершилась успехом. Технология проходит испытания. Если она окажется эффективной, метод будут широко применять при лечении раковых больных, которых в регионе имеется не менее 17 тысяч.

Судебные дела

В 2021 году суды Костромской области рассмотрели немало «громких» дел и отправили за решётку несколько видных коррупционеров, в том числе бывшего заместителя главы администрации Волгореченска Александра Чувилёва. Напомним, чиновник курировал строительство очистных сооружений в рамках национального проекта «Экология». За беспроблемное подписание актов приёмки работ на сумму в 673 млн рублей чиновник захотел 33 млн рублей. Первоначально Костромской районный суд приговорил взяточника к штрафу, но по ходатайству недавно назначенного прокурора Костромской области Юрия Рываева дело было пересмотрено в Костромском областном суде. В итоге, бывшего чиновника приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

Указатель

Продолжается спор об обращении имущества семьи бывшего начальника УМВД России по городу Костроме Сергея Ландышева в доход государства. Поводом для разбирательства послужили неполные сведения, предоставленные его супругой в рамках декларационной кампании 2019 года. В этот период она работала консультантом отдела финансов, проверок и контроля департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Прокуратура региона посчитала, что траты семьи Ландышеваза 2019 год значительно превысили её доходы, полученные за предыдущие три года. Прокурор не смог добиться удовлетворения требований в суде первой инстанции, но затем выиграл дело в Костромском областном суде. Супруга экс-полицейского обжаловала решение во Втором кассационном суде общей юрисдикции в Москве. Дело будет рассмотрено в начале января 2022 года.

Не меньший резонанс получило дело известного в Парфеньевском районе депутата Александра Кольцова, осужденного за стрельбу в знакомого и последующие угрозы его родителям. В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции переквалифицировал действия подсудимого со статьи 105 Уголовного кодекса — «Покушение на убийство» на менее тяжкую — «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением оружия». С учётом этого обстоятельства бывшего депутата приговорили к условному сроку. Однако, эта история не завершена. Прокурор полагает, что осужденный должен получить реальный срок. В 2022 году дело рассмотрит Костромской областной суд.

В конце января во Владимирской области в суд поступило резонансное уголовное дело о поставке просроченных аппаратов ИВЛ компанией «Костромская медтехника» в местные больницы. Напомним, по версии следствия руководитель и коммерческий директор научно-производственной фирмы купили у индивидуального предпринимателя аппараты, срок действия которых истёк ещё в 2008 году. В последствие ИВЛ на общую сумму в 10,8 млн рублей были проданы владимирским больницам. Руководители не признали свою вину и даже пытались обжаловать действия Росздравнадзора и МВД по обыскам и изъятию техники. Вероятно, рассмотрение этого объёмного дела в соседнем регионе будет продолжаться не один месяц.

Политика и скандалы

Политика в самом верном смысле слова — искусство управления, умение обеспечить развитие вверенной территорией имеющимися ресурсами, как бы ограничены они не были. Отдельного упоминания в этой связи заслуживает Кострома. Несмотря на многочисленные слова о «жёстком контроле и наблюдении» за ходом исполнения нацпроектов администрации не удалось благополучно завершить строительство ряда важных объектов. Контракты на ремонт ливневой канализации в микрорайоне Юбилейном и строительство двух комплексов очистных сооружений были разорваны за 2 месяца до истечения их срока. Не было завершено возведение двух детских садов на 280 мест по нацпроекту «Демография», на 1% выполнен контракт на строительство дополнительного корпуса школы No30 на территории бывшей станции юннатов. Ремонт моста через реку Кострому также не был завершён в срок. Расследуются дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве по мнению следователей допущенном при строительстве нового здания гимназии No33 и крупного детского сада на 280 мест на улице Профсоюзной. Вероятно, в дальнейшем все эти объекты будут достроены, а оставившие их подрядчики попадут в реестр недобросовестных поставщиков. Однако являются ли эти истории цепочкой случайных совпадений? Видимо, являются, потому что публичного осуждения со стороны городских и региональных властей кураторы строительной сферы не получили.

Другим показательным вектором стало активное создание муниципальных округов с отменой народных выборов глав. На данный момент решение об этом приняли 5 районов Костромской области — Кологривский, Нейский, Межевской, Парфеньевский и Пыщугский. Обратная тенденция наметилась в Красносельском районе, где сосредоточено большое количество ювелирных производств и заводов. Там в начале года вернулись к прямым выборам главы. В сентябре районом начала руководить оппозиционный кандидат от «Зелёных» Светлана Ковальская. Отметим, что Светлана Валерьевна не боится во всеуслышание говорить о проблемах и просить региональных властей о помощи.

Выборы в Госдуму этого года для Костромской области начались интересно — сначала баллотироваться в высший орган законодательной власти от региона захотел известный оппозиционер и историк Валерий Соловей. Интрига держалась до последнего, но, увы, завершилась ничем. Эстафету от него приняли самовыдвиженцы Владимир Михайлов и Михаил Долматов. Появления костромского изобретателя на выборах ожидали буквально все. Участие в процессе второго кандидата — предпринимателя и блогера для многих горожан стало полнейшей неожиданностью. В итоге после споров с избиркомом о недостаточном количестве собранных подписей, взаимных обвинений и судов кандидаты не дошли до финишной прямой.

Михаил Долматов в окружении прессы и сторонников

Подчас общение политиков с избирательной комиссией приобретало эксклюзивные формы. В перерыве многочасового заседания облизбиркома 15 августа по вопросу регистрации Долматова в качестве кандидата на выборах член комиссии с правом решающего голоса Владимир Внуков (по совместительству — заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по пропаганде и кадрам), не имея возможности говорить откровенно из-за обилия журналистов, включил для политика песню Митяева «Пятый легион». Особенно выразительно Владимир Кириллович улыбался на словах про Цезаря, имеющего немало «власти и сестерций», уверенного в своей судьбе и не умеющего «верить в предсказания», но для которого «мартовские иды придут внезапно». Михаил Михайлович не остался в долгу, ответив на это музыкальной фразой рок-группы Звери «Я ухожу, ухожу красиво…». В общем, кому надо — тот поймёт. Не исключено, что в будущем костромичам стоит ждать от Михаила Долматова новых сюрпризов. Сам политик уже признавался в разговоре с ИА REGNUM, что набирает сторонников в свою команду. В дальнейшем объединение может оформиться в партию. Во всяком случае, дополнительная встряска политической жизни региона точно не помешает.

На протяжении всего года продолжался конфликт, спровоцированный слиянием «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России». Глава костромских прилепинцев Николай Лебедев заявил, что не доволен местным руководителем эсеров Александром Плюсниным и будет добиваться его отстранения от должности. Комментарии прессе Плюснин по этому поводу давать побоялся, но выразил своё отношение к обидчику, назначив его ответственным за разноску политической газеты в области. В итоге Лебедев сложил оружие, выйдя из состава партии в ноябре этого года.

Самым громким скандалом года без преувеличения можно назвать выступление предпринимателя и депутата Костромской областной думы Евгения Щепалова. Политик записал видеообращение, в котором пожаловался Владимиру Путину на ярославских рейдеров, коррупцию и губернатора Сергея Ситникова. Затем он дал интервью на YouTube-канале телеведущего Андрея Караулова, где обвинил заместителя губернатора Юрия Макова в получении взяток на общую сумму 40 млн рублей. В итоге депутата исключили из фракции «Единой России» в Костромской облдуме с обещанием «дать правовую оценку» его словам.

Первоначально силовики самоустранились от комментариев по этому поводу. У здания ФСБ и в других частях Костромы прошла серия одиночных пикетов с требованием провести проверку по заявлениям депутата. Затем, сдавшись под натиском официальных запросов КПРФ СК сообщил, что сказанное Щепаловым не имеет под собой реальной основы. Впрочем, о возбуждении уголовных дел на депутата за клевету пока тоже ничего не известно. Судя по всему, администрация области и облдума намерены как можно скорее предать эту тему забвению. По крайней мере, поднятие этого вопроса на заседаниях парламентарии не одобряют. Одно можно сказать точно — развивать строительный бизнес в этом регионе депутату теперь будет затруднительно.

Отставки и назначения года

Уходящий год для Костромской области стал богатым на отставки и назначения. До начала сентябрьских выборов в регионе по собственному желанию уволились 5 районных глав. Сменились начальники федеральных ведомств — МВД, Роскомнадзора, Росгвардии. На местном уровне поменялись директора департаментов строительства, лесного хозяйства и региональной безопасности, жилинспекции. Новый глава ДРБ Сергей Баранов проявил заметную активность, внеся вклад в решение застарелой проблемы с материально-техническим обеспечением региональной «Службы спасения, ГО и ЧС».

Главным менеджером администрации области стала бывший директор многофункционального центра Ольга Рогачёва, проблемную сферу транспорта в Костроме возглавил Сергей Будько. Заместителем главы администрации города Костромы, курирующим сферу жилищно-коммунального хозяйства, был назначен бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2 Анатолий Кошкин. Возможно, отчасти благодаря этому решению Костроме удалось избежать концессионного «развода» с компанией и продолжить, пусть и с отставанием темпов, программу по реконструкции труб.

Немало споров в культурной среде вызвало увольнение директора и заведующей литературно-драматургической частью Костромского областного театра купол. Известная в Костроме завлит Ирина Пекарская объяснила эти действия консервативностью департамента культуры, не желающего развивать театр по новым направлениям, ставя спектакли для взрослых, читки и новые творческие проекты.

И всё же самым неожиданным кадровым событием года стал исход нескольких опытных управленцев из Костромы в Крым. Первой свой пост оставила заместитель губернатора по социальной политике Ольга Ерёмина, развивавшая это направление последние 6 лет.

Ольга Ерёмина

Костромские телеграм-каналы объяснили добровольную отставку усталостью чиновницы от участившихся скандалов в сфере здравоохранения и трудностями работы в дотационном регионе. Следом за Ерёминой в тёплые края улетели другие ценные кадры — Аурика Дроздник и Валерия Стрелец. Первая работала управделами администрации региона и руководила департаментом социальной защиты, вторая известна как выдающийся педиатр и заместитель директора депздрава. Сама Ерёмина причины случившегося не объяснила, но, судя по всему, в области таким развитием событий остались не очень довольны. По крайней мере, публичных пожеланий плодотворной и успешной работы на новом месте от администрации региона не прозвучало.

Менее неожиданным, но не менее значимым событием стал уход главы облизбиркома Михаила Барабанова, занимавшего эту должность последние 10 лет. В разговоре с ИА REGNUM руководитель пояснил, что считает свой возраст «критическим» для подобной работы и хочет «уступить дорогу молодым». Этому заявлению поверили не все. Телеграм-канал «Костромать» предположил, что Барабанов может занять место уполномоченного по правам человека, оставленное Вадимом Смирновым в середине декабря. Как говорится, поживём-увидим. Но отметим, что Михаил Владимирович вполне мог бы найти применение своим талантам — принципиальности и любви к подробным «разборам полётов» на новом месте. Новым главой облизбиркома стала 35-летняя Марина Ерофеева, в прошлом работник администрации региона. Недавно Марина Анатольевна в первый раз дала интервью и пока очень осторожно выбирает выражения. Это качество нельзя маркировать как «минус». Во всяком случае, до первой серьёзной избирательной кампании остаётся больше двух лет. Надеемся, что подготовиться к президентским выборам 2024 года Марина Анатольевна успеет.

Надежды

Большая часть надежд костромичей на 2022 год связана с практическими вещами. Так, красносёлы хотят узнать перспективы строительства новой школы. Сейчас в густонаселённом посёлке городского типа имеется одна школа. Второе образовательное учреждение, находившееся в историческом здании, закрыли в 2018 году из соображений безопасности. Действующая школа переполнена, дети в ней вынуждены учиться в 2,5 смены.

Решения требует проблема бездомных животных, которых в регионе насчитывается около 4 тысяч. Только в Костроме каждый год фиксируется около 650 случаев нападения собак на людей, объединённой статистики по районам нет. Пострадавшие, в числе которых есть дети, получают рваные раны лица, рук и ног. Отловом животным в регионе на данный момент занимается два специалиста. Защитить людей от травм при наличии таких ресурсов не представляется возможным.

Не очень праздничная, но животрепещущая тема — оборудование нового кладбища у деревни Будихино в Костромском районе. Потребность Костромы в захоронениях составляет порядка 3 тысяч мест. Уже сейчас город испытывает большие трудности с поиском могил. Запаса мест на муниципальных кладбищах может не хватить конца 2022 года. Новый объект рассчитан на 24 тысячи мест и сможет снять напряжение в этом вопросе на ближайшие 8 лет.

В 2022 году в Костроме подведут итоги обследования пассажиропотока, в котором горожане видят спасение от катастрофы, случившейся с общественным транспортом. Напомним, ситуация в этой сфере накалялась больше года. Костромичей возмущает отсутствие вечерних рейсов и пропуски расписания, состояние автобусов, агрессия водителей. Исследование необходимо для корректировки маршрутов. Специалисты помогут управлению городского пассажирского транспорта администрации Костромы скорректировать количество машин на линии, дадут рекомендации по их замене. Результаты работы лягут в основу требований, на основе которых с частными перевозчиками будут заключать долгосрочные пятилетние контракты на перевозку пассажиров. Это случится осенью 2022 года.

С возрастающим нетерпением горожане ждут начала строительства объездной дороги в обход Костромы вместе с мостом. Деньги на эти цели зарезервированы в федеральном бюджете. Очень надеемся, что сроки не перенесут ещё раз, иначе о 10-летних обещаниях на этот счёт действительно придётся писать книгу.

Экономические и социальные итоги редакция ИА REGNUM подведёт уже в 2022 году, так как говорить об этих сферах необходимо с подробными цифрами. Они окажутся в распоряжении статистиков и чиновников уже после Нового года.