Москва, , 12:30 — REGNUM В настоящее время нет данных о том, что пациенты, которые перенесли COVID-19, чаще заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом 31 декабря заявил журналистам директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — сказал он.

При этом главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ уточнил, что во время пандемии онкологи стали более часто выявлять рак лёгкого на ранней стадии, однако это, по словам врача, связано с тем, что жители РФ стали из-за опасений пневмонии чаще делать компьютерную томограмму легких.

«Повторюсь, данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует», — добавил Стилиди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Саламатина предупредила, что у перенесших COVID-19 стали выявлять воспалительные заболевания, которые могут стать начальным этапом развития рака.