Москва, , 12:28 — REGNUM Актёр Константин Хабенский обсудил с режиссёром Тимуром Бекмамбетовым возможность съёмки продолжения фильма 2006 года «Дневной дозор». Об этом актёр рассказал в интервью Фёдору Бондарчуку в передаче «Кино в деталях».

Городецкий в исполнении Константина Хабенского Цитата из к/ф «Дневной дозор». реж Тимур Бекмамбетов. 2005. Россия

«Я бы очень хотел, чтобы был полный метр ещё один — «Дозоров», спустя 15 лет», — заявил Хабенский.

Он добавил, что уже обсудил эту идею с режиссёром первых двух фильмов этой серии Тимуром Бекмамбетовым. Хабенский отметил, что эта идея заинтересовала режиссёра, однако конкретных договорённостей пока нет.

Фильм «Ночной дозор» по мотивам романа Сергея Лукьяненко вышел в 2004 году. Фантастической картине удалось установить новый рекорд по кассовым сборам в России, после чего его стали называть одним из первых российских блокбастеров.

В 2006 году вышло полнометражное продолжение «Дневной дозор». Критики оценили фильм ниже, чем первую часть, однако картине удалось собрать в отечественном прокате более 1 млрд рублей.