Пермь, 31 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Пермском крае житель Суксунского района осуждён за нападение на односельчанина и жительницу Кунгурского района. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Https://pixabay.com Суд

По данным следствия, в деревне Шахарово он затеял ссору с сожителем своей матери. В ходе конфликта он избил его до смерти и закопал тело возле соседнего дома. А затем на почве ревности причинил тяжёлые травмы жительнице посёлка Голыдыревский Кунгурского района, приехавшей к нему в гости.

Суд назначил гражданину девять с половиной лет заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.