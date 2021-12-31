Тверь, , 12:26 — REGNUM Победителей Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева 2021 года назвали на заседании президиума правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 31 декабря в пресс-службе правительства региона.

В Тверской области определили победителей премии имени Андрея Дементьева Пресс-служба правительства Тверской области

Премия учреждена правительством Тверской области. Победителей определяют в номинациях «Молодой поэт» и «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества».

Победителем премии 2021 года в номинации «Молодой поэт» стала студентка филологического факультета Тверского государственного университета Наталья Жигунова. В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премии удостоена директор Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Мельникова за проект «Мой гений веки пролетит…» — цикл культурно-просветительских образовательных программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию поэтического творчества.

Напомним, в 2020 году поэтическую премию имени Андрея Дементьева присуждали впервые. Тогда победителем в номинации «Молодой поэт» стал липецкий учитель истории, автор сборника стихотворений «В туманах окраин» Александр Лошкарев, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» победил поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.

Андрей Дементьев — известный поэт второй половины XX века, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, также благодаря ему в Твери ежегодно отмечается Всемирный день поэзии.