Манила, , 12:25 — REGNUM На Филиппинах число погибших в результате мощного тайфуна Rai превысило 400. Об этом 31 декабря сообщил филиппинский Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.

На сегодняшний день 405 человек погибли, 82 — числятся пропавшими без вести, 1147 — пострадали в результате тайфуна, свыше 500 тыс. — вынуждены покинуть свои дома.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил лидеру Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями тайфуна в стране.

Как отмечается, «в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших».