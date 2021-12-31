Орландо, США, , 12:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яннис Адетокунбо Nba.com

Игра состоялась на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 118:136.

Наиболее результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил во встрече дабл-дабл с 33 очками и 12 подборами.

В составе «Орландо» самым результативным оказался немецкий легкий Франц Вагнер, набравший во встрече 2о очков.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 2 января 2022 года примет дома команду «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Орландо» днем позже на выезде сыграет с клубом «Бостон Селтикс».