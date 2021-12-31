Вена, 31 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. России важно то, что власти Австрии против использования газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) для давления на Москву из-за кризиса на Украине. Об этом 31 декабря заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

«Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования» — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Любинский добавил, что в российском диппредставительстве отметили подтверждение приверженности этой линии в первых заявлениях канцлера Австрии Карла Нехаммера и главы австрийского МИД Александера Шалленберга, исходящих из того, что «Северный поток — 2», как это запланировано, введут в эксплуатацию в течение скорого времени.

«Со своей стороны могу лишь отметить, что до сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию «Северного потока — 2», несмотря на, как мы полагаем, неослабевающее давление извне. Причина понятна — экономическая выгодность и целесообразность», — заключил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия может ввести санкции против «Северного потока — 2» в случае военного конфликта между Россией и Украиной.