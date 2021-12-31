Москва, , 11:52 — REGNUM Юристы напомнили жителям России, за какие нарушения в новогоднюю ночь им могут грозить штрафы.

Так, москвичи могут жаловаться на шум у соседей после 23:00 мск и до 7:00 мск, а нарушение этих правил грозит штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. руб., рассказал адвокат Алексей Гавришев «Известиям».

По словам члена Ассоциации юристов РФ Натальи Скрябиной, региональное законодательство предусматривает ряд исключений. Так, закон разрешает жителям Самары «пошуметь» в новогоднюю ночь до 3:00. При этом нужно учитывать, что для разных помещений установлен различный допустимый уровень шума: в жилых квартирах — не должен превышать 55 децибел днем и 45 ночью, в школах — 55 децибел, на площадках отдыха — 60.