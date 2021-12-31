Иркутск, , 11:49 — REGNUM В Иркутской области с 1 января 2022 года будут проиндексированы меры социальной поддержки, зависящие от величины прожиточного уровня. Как сообщает сегодня, 31 декабря, пресс-служба областного правительства, изменение коснется ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей; ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством; пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области.

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Кроме того, законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен коэффициент индексации на 2022 год в размере 1,040 для отдельных социальных выплат.

В их число входят ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам (предпенсионерам); ветеранам труда федерального значения; ветеранам труда Иркутской области; гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны; реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; пособие на ребенка; ежемесячная выплата социального пособия; вознаграждение, причитающееся приемным родителям; государственная социальная помощь; единовременная выплата семьям при рождении первого ребенка; единовременная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства на 29 декабря, общее количество получателей мер социальной поддержки в Иркутской области составляет 119 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Иркутская область встречает своё 85-летие.

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