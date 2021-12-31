Москва, , 11:48 — REGNUM За минувшие сутки наименьшие темпы прироста COVID-19 зарегистрированы в Туве — 0,04%, Калмыкии — 0,05%, Костромской области — 0,06%. Об этом 31 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье — 2739, 1529 и 1197 заражений соответственно.

За сутки в РФ скончались 912 пациентов с COVID-19, за все время пандемии умерло в стране 308 тыс. 860 человек с заболеванием.