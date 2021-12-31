Москва, , 11:43 — REGNUM Никто из привитых вакциной от коронавируса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в рамках испытаний препарата не заболел. Об этом 31 декабря заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

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«Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

С момента вакцинации первых добровольцев прошло около 100 дней, всего в рамках исследования привито около 150 человек, добавила она.