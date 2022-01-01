Чита, , 02:33 — REGNUM В Забайкальском крае создан интерактивный календарь новогодних событий. С помощью сайта «Культура75» житель любого населенного пункта сможет узнать, куда сходить во время зимних каникул.

Елка

Сайт содержит мероприятия зимних праздников — концерты, театрализованные представления, которые проведут государственные, муниципальные, частные учреждения культуры. Кроме того, портал сортирует мероприятия по датам, неделям, месяцам, что позволяет жителю края выбрать наиболее интересное событие.

Также сайт может напомнить о приглянувшемся мероприятии, если человек нажмет соответствующую кнопку во вкладке события.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт «Культура75» — это первый универсальный навигатор по культурной жизни Забайкалья. Он объединяет множество направлений отрасли и дает возможность узнать обо всех планируемых мероприятиях, стать участником различных конкурсов и проектов, быть в курсе культурных событий и многое другое.