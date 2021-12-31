Москва, , 11:34 — REGNUM В Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан и потому Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как указал глава МИД РФ в интервью РИА Новости, западные страны поддерживают милитаристские устремления Киева, а власти Украины «воспринимают эту поддержку карт-бланш на проведение силовой операции».

«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан РФ, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. … Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что на любые возможные провокации со стороны Украины «будет дан адекватный ответ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для того, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки, власти США искусственным образом ограничивают выдачу неиммиграционных виз для жителей России.