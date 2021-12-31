Москва, 31 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В 2021 году работы отечественных режиссёров получили 28 номинаций на международных кинофестивалях. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала «Россия-24».

Дарья Драй ИА REGNUM Ольга Любимова

Министр отметила, что в России выросли целые команды современных продюсеров, которые представляют отечественное кино в Каннах, Венеции и на других фестивалях. Она добавила, что на этих мероприятиях представители российского кинематографа принимают участие в публичных обсуждениях, формируя представление о нашей стране.

«У нас невероятные успехи в этом году — 28 номинаций на зарубежных, самых сложных фестивалях», — подчеркнула Любимова.

Она добавила, рост российской киноиндустрии позволяет отечественным фильмам успешно зарабатывать в международном прокате. В качестве примера Любимова привела показанный на платформе Netflix фильм «Серебряные коньки», который пользовался большой популярностью в странах Латинской Америки.