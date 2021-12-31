Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Протоиерей Николай Гундяев — брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга — скончлся на 82 году жизни. Об этом 31 декабря говорится в сообщении на сайте РПЦ.

«30 декабря на 82 году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986 — 1987 гг. протоиерей Николай Гундяев», — отмечается в сообщении.

Отпевание состоится 2 января, похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.