Чита, , 01:24 — REGNUM В министерстве культуры Забайкальского края подвели итоги конкурса новогодних логотипов. Участники пробовали силы в творчестве и представили свое видение логотипа и фирменного стиля для праздничных мероприятий, объединённых в проект «Народный новый год в Забайкалье».

Забайкалье. Победители конкурса новогодних логотипов Правительство Забайкалья

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Победителями конкурса стали Кристина Шелопугина, Антон Худяков, Жанна Леснянская и Роман Юн.

Министр культуры региона Ирина Левкович поблагодарила участников и вручила авторам новогодних логотипов призы — сертификаты сети магазинов Глобус.

«Радует, что в нашем крае очень много талантливых людей, которые активно проявляют себя в творчестве, стремятся заявить о себе и показать свои способности. Мы планируем сотрудничать с нашими победителями, будем привлекать их к разработке новых визуальных идей — знаков, эмблем, логотипов для культурно-массовых мероприятий, проектов и многого другого», — отметила руководитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги 2021 года в сфере литературы подвели на литературно-музыкальном вечере «ЛитPROдвижение» в забайкальской краевой филармонии имени О.Л.Лундстрема.