Москва, , 11:22 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 31 декабря, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против РФ.

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«Государства — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России … используют ее территорию для проведения учений», — отметил он в интервью РИА Новости.

Если в 2021 г. было проведено 7 военных маневров на территории Украины, то в наступающем, согласно закону, принятому ВР Украины, намечено 10, включая одни круглогодичные, отметил он.

«Эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность», — добавил министр.