Нью-Йорк, США, , 11:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 102:110.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который набрал во встрече 34 очка.

У «Бруклина» самым результативным оказался защитник Джеймс Харден, оформивший во встрече трипл-дабл с 33 очками, 14 подборами и десятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 4 января 2022 года примет дома команду «Хьюстон Рокетс», а «Бруклин» 2 января также на домашнем паркете сыграет с клубом «Лос-Анджелес Клипперс».