Чита, 1 января, 2022, 04:45 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 1 января, открылась новая фотовыставка Максима Федосеева «Лето. Степь. Камни». Как сообщает министерство культуры Забайкалья, с уникальными памятниками природы можно познакомиться в краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Гости увидят запечатленные на снимках уникальные памятники природы Забайкалья. Фотографии, представленные в экспозиции, сделаны летом 2021 года.

«Среди снимков расположенный на берегу реки Онон памятник природы Малый Батор, знаменитый Камень-котел (Чаша Чингисхана), спрятанное в труднодоступных местах урочище Анхобай, которое включает в себя антропоморфные каменные изваяния природного происхождения и погребения культуры плиточных могил эпохи бронзового века», — рассказали в музее.

Кроме того, гости смогут увидеть степные озера, звездное небо, рассветы над степью и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье также стартовал конкурс на лучшее новогоднее фото в стиле «ретро».