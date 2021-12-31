Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Спасатели призвали жителей Ростовской области быть предельно осторожными с пиротехникой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Взрыв петарды

Применять любую пиротехнику необходимо исключительно в соответствии с инструкцией по эксплуатации и не подпускать к петардам детей. Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной без деревьев и воздушных линий электропередачи и находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

За несоблюдение утвержденных норм и правил грозит предупреждение или штраф. При установлении ущерба свыше 250 тыс. рублей возможно привлечение и к уголовной ответственности.