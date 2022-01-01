Чита, , 03:55 — REGNUM В Забайкалье стартовал конкурс на лучшего домашнего Деда Мороза. Как сообщили организаторы — представители

Дед Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

Музейно-выставочного центра региона, все желающие могут присоединиться к проекту и предстать в образе зимнего волшебника.

«В преддверии новогодних праздников предлагаем поработать над образом Деда Мороза, потому что самый лучший дедушка тот, что с папиными глазами», — рассказали в музейно-выставочном центре.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно переодеть папу в Деда Мороза, записать на видео как супер-Дед танцует, поет песню, читает стихотворение и опубликовать видео в соцсетях с хештегом #НародныйНовыйГод75, а также отметить музейно-выставочный центр.

«Конкурс продлится до 19 января. Победители проекта получат памятные призы», — сообщили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, экспонаты экспозиции «Его величество фарфор» из фондов музея представят в музейно-выставочном центре Забайкальского края. Гости познакомятся с работами Ольги Копёнкиной, Анатолия Прочко, Ольги Калюжной, Леонида Песегова, Рыгзэмы Жимбиевой.