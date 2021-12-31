Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Ученые Университета Дьюка в США установили: снизить риск развития нейропатологий в мозге стареющего человека поможет занятие музыкой. Об этом 31 декабря пишет Brain Sciences.

Также поможет предотвратить развитие деменции изучение иностранных языков, считают ученые. Они провели исследования, использовав диффузионно-тензорную визуализацию. В научной работе уточнили, что нормальное старение приводит к понижению целостности белого вещества.

Тем не менее сложная сенсомоторная деятельность — музыкальные увлечения или зарубежные языки, позволят отсрочить процесс старения мозга.