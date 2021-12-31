Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM Новогодний десант поздравил юных пациентов областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону с наступающим Новым годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Дед Мороз и дети Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР

⁣⁣На крышу хирургического отделения высадились профессиональные спасатели, переодетые в костюмы Дедов Морозов. ⁣⁣С помощью альпинистского снаряжения они заглянули в окна больничных палат и подарили маленьким пациентам праздничное настроение.⁣⁣⠀

Ребятам также были вручены подарки.