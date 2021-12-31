Ростов-на-Дону, 31 декабря 2021, 11:09 — REGNUM Новогодний десант поздравил юных пациентов областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону с наступающим Новым годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.
На крышу хирургического отделения высадились профессиональные спасатели, переодетые в костюмы Дедов Морозов. С помощью альпинистского снаряжения они заглянули в окна больничных палат и подарили маленьким пациентам праздничное настроение.⠀
Ребятам также были вручены подарки.