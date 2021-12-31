31 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление депутата Рады Олега Волошина о том, что Россия уничтожит за восемь минут ключевые пункты управления украинским государством в случае гипотетической войны с Украиной.

Мирослава Романенко, , 13:44 — REGNUM Россия уничтожит за восемь минут ключевые пункты управления украинским государством в случае гипотетической войны с Украиной. При этом российская армия даже не будет заходить на территорию Украины. Такое заявление сделал экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин 29 декабря в эфире телеканала UkrLife.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик уточнил, что в вооружённых силах Украины (ВСУ) не в силах понять, что такое современная война с использованием высоких технологий. Депутат Рады добавил, что руководство Украины не сможет даже покинуть страну, покрыв себя позором.

Новость обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие поддержали политика, отметив, что России совершенно незачем «вводить войска».

«Волошин правильно говорит о тотальном подавлении, но обычно после объявления бесполётной зоны вырубается все виды связи, включая сотовую и даже голубиную почту. Ну, а потом по сценарию Волошина», — отреагировал Peter U.

«Народ Украины, наверное, это и ждёт, чтоб освободили быстрее от всего…» — предположил dimon dimonovich.

«Я как бывший военный на пенсии скажу: один залп по Киеву из старых «Катюш», и все разбегутся! Даже холостой залп!» — пишет Valeriy R.

«Никто к вам пешком не пойдет! Все верно сказал, 8 минут!!!» — добавила Татьяна А.

«Очень хочется, чтобы украинская власть опомнилась и не губила свой народ войной, которая не имеет никакого смысла», — написала Светлана Г.

«Молодец, точно сказал. Не надо нарываться, а надо бы дружить. Образумьтесь, пока не поздно», — отметила Валентина.

«Волошин, твои земляки не верят!!! Они думают, что Россия блефует, что Путин просто вас пугает от нечего делать!!! У ВС РФ действительно есть реальные возможности и мощные средства подавления и уничтожения объектов и целей и за 5 минут!!! А война может закончиться и через 20 минут, когда уже просто будет нечего уничтожать!..» — отреагировал Sergey T.

«Для начала, в случае нападения Украины на ЛДНР или на Россию можно было бы долбануть хорошей ракеткой по министерству обороны Украины, очень уж удобным является его расположение с географической (топографической) точки зрения. Если же украинцы решат, что им этого маловато, Россия может прекратить поставки Украине угля, электроэнергии, нефти, ГСМ и всех прочих нефтепродуктов», — написал Vanjka Vstanjka.

Военная техника ВСУ mil.gov.ua

«На*рена ракеты тратить? На неделю перекрыть поставки ГСМ, газа и всего прочего. и капут», — добавил Гога Ф.

«Ну про 8 минут это, конечно, преувеличение. Но пары часов достаточно будет», — не согласился с политиком Олег Н.

«08.08.08 принуждение Грузии к миру! Никто никого завоёвывать не собирается! Просто зубы выбьют, чтобы не кусались, и живите дальше! Рубильник ещё отключат, может быть!» — отреагировал Дмитрий С.

«Уж очень радужные расклады — 8 минут на подавление… Если правильно ударят и попадут, то договариваться не надо будет, останутся согласные», — написала Lady Ann.

«Россия давно предлагает альтернативные решение конфликта, пытается избегать этого сценария, который озвучил эксперт. Но Украина давно потерял самостоятельность, зажравшихся марионеток толкают к войне, зная, несомненно, они проиграют. Их задача — показать Россию как страну-«агрессора» и свалить за бугор к своим покровителям», — добавил «Все проходить, улыбнись!».

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Вы очень большого мнения о своей значимости для России. Зачем… чемодан без ручки, набитый предателями, а? Зачем на вас нападать? С какой целью?» — недоумевает Леонид В.

«Наконец-то кто-то сообразил. Гасится ПВО, авиация на аэродромах, и всё — баста, карапузики», — пишет Shooser.

«Сказки закончились? Пришло понимание?» — подытожил retired military.