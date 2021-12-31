Элиста, , 11:04 — REGNUM В течение 2022−2023 годов в Калмыкии отремонтируют 35 школ. На эти цели из федеральной казны выделено более 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Особый акцент при подаче заявок мы сделали на сельские школы. Реализацию программы начнем уже с января.<…> Программа продлится 5 лет, что в будущем позволит нам охватить большее количество школ, которые нуждаются в ремонте», — написал Хасиков в Instagram.

В 2022 году капитальный ремонт планируется провести в 17 школах, в 2023 году — в 18 образовательных учреждениях.