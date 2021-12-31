Лос-Анджелес, США, , 11:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Лос-Анджелес Кингз» Lisa Gansky

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.

Основное время встречи закончилось с ничейным счетом 1:1. На забитую шайбу форварда «Кингз» Брендана Лемье (28-я минута) «Ванкувер» ответил шайбой нападающего Бо Хорвата (53-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету шведского нападающего Виктора Арвидссона.

Российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес» 2 января 2022 года дома сыграет с командой «Филадельфия Флайерз», а «Ванкувер» в этот же день в гостях встретится с клубом «Сиэтл Кракен».