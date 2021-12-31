Москва, , 11:01 — REGNUM Телефонный разговор президентов России и США — серьёзный старт переговорам по гарантиям безопасности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Но самое главное из беседы в последнюю ночь уходящего года — признание Джо Байденом недопустимости развязывания ядерной войны, победителей в которой быть не может, а также ответственности США и РФ за обеспечение стабильности в Европе и мире», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

По сути, стороны отчасти подвели черту под дальнейшим нагнетанием напряжённости, указал он. Учитывая очень непростой характер российско-американских отношений, это уже далеко немало, полагает депутат.

«Лидеры двух стран задали конструктивный тон, рассчитываем, что таким же конструктивным будет и сам переговорный процесс», — резюмировал Слуцкий.