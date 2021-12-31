Чита, 31 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал ситуацию со стоимостью жилья на Дальнем Востоке. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Ипотека есть, а квартиры нет...»

По словам Алексея Чекункова, вопрос роста цен волнует дальневосточников особенно, потому что дальневосточники получили первыми самую привлекательную ипотеку в стране.

«Дальневосточная ипотека, без преувеличения, очень успешный инструмент. Каждая вторая квартира в новостройках на Дальнем Востоке приобретается с ее помощью. Уже более 30 тысяч семей воспользовались ей. Общий объем средств — 120 миллиардов рублей. Это серьезнейший для Дальнего Востока массив.

Конечно, людям хочется больше метров за те же деньги. Однако жизнь диктует свои условия. Мы знаем, что цены растут на все. Я хотел бы опереться на факты. Конечно, люди смотрят на свой город. Они злятся, когда вчера квартира стоила 3 миллиона рублей, сегодня 3,5 миллиона рублей, а завтра стоит 4 миллиона рублей.

Это, конечно, неприятно видеть с точки зрения домохозяйства. Факты указывают на то, что именно дальневосточная ипотека подстегнула интерес девелоперов, застройщиков, и дала настоящий импульс всему строительному сектору Дальнего Востока.

Так, за последний год, по данным Росстата — с третьего квартала 2020 года по третий квартал 2021 — цены на квартиры в России выросли на 23%. В Дальневосточном федеральном округе — на 17%. В Приморском крае — на 8%. Конечно, это, что называется, средняя температура по больнице.

Самые востребованные районы Владивостока дорожали быстрее. Но, все-таки, нам удалось дорожать медленнее страны. Почему? Потому что мы строили быстрее страны. На 25% вырос ввод жилья на Дальнем Востоке. И это серьезный фокус нашей работы», — отметил он.

Для снижения стоимости жилья начнет действовать программа «Дальневосточный квартал».

«Уже отобраны семь участков в семи субъектах федерации, на которые мы распространяем льготный режим ТОР. На эти цели выделяем субсидию из государственной программы развития Дальнего Востока. Удешевляем, таким образом, инфраструктуру для застройщиков и приглашаем туда застройщиков.

Первое, для того, чтобы построить жилье с процентом, который они обязуются отдать по социальным ценам. И самое важное — застройщики гарантируют, что жилье будет соответствовать стандарту качества.

Почему мы назвали это «Дальневосточный квартал»? Должно появляться новое качество жизни в дальневосточных городах. Не только в самых крупных, таких как Владивосток и Хабаровск, но и более мелких. Мы только что в Петропавловске смотрели квартал на 120 тысяч метров, выделенный под эту программу. Там всего за год в два раза меньше вводится.

И тогда люди увидят, что в наших дальневосточных городах везде безумно красивая природа, но так часто недотягивает жилая среда до красоты, которая окружает города, появляются кварталы, среда для жизни, соответствующая этой красоте вокруг по привлекательным ценам. И это первостепенный инструмент, который позволит снизить цены.

И еще хотел бы обратить внимание, что правительство реализовало большой проект по инфраструктурным бюджетным кредитам, по которым дальневосточные регионы получили 30 миллиардов рублей. Эти деньги тоже пойдут на инфраструктуру к жилой застройке во многих регионах. Поэтому в этом году мы сдаем 2,4 миллиона квадратных метров. Это для Дальнего Востока рекорд. А в следующем году вплотную подходим к трем миллионам квадратных метров», — сказал Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин перечислил ряд мер, которые реализуются в сфере строительства жилья на Дальнем Востоке, и согласился, что льготная ипотека повлияла на цены:

«Многое делается, выстроилась целая цепочка поддержки строительства жилья. Для Приморья ипотека — 2% годовых. И, конечно, при определенном уровне развития строительных технологий, уровня промпроизводства строительных материалах, это всё-таки сказывается на ценах.

Дешёвая ипотека ведёт к подорожанию жилья, но всё-таки это привело к тому, что 90 млн квадратных метров жилья мы построили. Позитивный эффект очевиден и количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, оно кратно увеличивается».

Читайте также: Путин признал, что дешёвая ипотека привела к росту цен на жильё в ДФО