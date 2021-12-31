31 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

В этом году экономика покажет рост свыше 4 %. Причем этот рост был достигнут при той самой, так сказать, нехватке мигрантов, и речи о том, что именно таковая повлекла рост инфляции в стране, не шло. Чаще всего Центробанк в качестве причин инфляции называл превышение спроса над предложением. Теперь же речь идет о возможности пробить «потолок» в 2-3 % роста, и для этого без мигрантов никак не обойтись?

Галина Смирнова, , 13:45 — REGNUM Не единожды в этом году представители российского Центробанка заявляли о нехватке трудовых ресурсов в российской экономике, относя таковой фактор к проинфляционным рискам. В сентябре мы сообщали, что в выпущенных Центробанком исследованиях «О чём говорят тренды: макроэкономика и рынки», подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования, и «Региональная экономика: комментарии ГУ», в свою очередь подготовленном экономическими подразделениями территориальных учреждений Банка России при участии Департамента денежно-кредитной политики, аналитики ссылались на структурные сдвиги на рынке труда, приходя к выводу о необходимости пополнения экономики мигрантами. Так как нехватка низкоквалифицированных работников создает на рынке труда высокую конкуренцию среди предприятий за кадры и в конечном итоге влечет рост заработных плат, что вызывает рост инфляции. В интервью РБК, состоявшемся в сентябре, глава Банка России Эльвира Набиуллина в том числе говорила о том, что у дальнейшего роста российской экономики есть «потолок», пробить который без роста инфляции сложно. По ее словам, прогнозируется, что с учетом запланированных структурных мер правительства устойчивые темпы роста, которые не будут создавать избыточного инфляционного давления, составят 2−3% в год, и это те темпы, которые отвечают нынешнему производственному потенциалу. Признавала глава ЦБ РФ и то, что денежно-кредитная политика, безусловно, влияет на темпы роста, в то же время подчеркивая, что задача регулятора финрынка заключается в том, чтобы эти темпы роста были устойчивыми, не допуская перегрева или охлаждения экономики, индикатором чего и выступает инфляция: если она выше целевых значений, это означает, что в экономике в целом могут быть элементы перегрева, а если очень низкая — значит, есть недоиспользованный потенциал экономического роста. Так вот ситуация на рынке труда, по ее словам, сейчас указывает на то, что российская экономика близка к потенциалу: у нас сейчас низкая безработица, и стимулирование спроса в условиях дефицита рабочей силы выльется в рост цен, а не в производство большего количества товаров и услуг.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Рабочий на стройке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Более того, на днях издание «Коммерсант» публиковало выводы экономистов Центробанка, которые в ходе собственного исследования представили эмпирическую оценку эффектов миграции на макроэкономические показатели в целом по России и отдельно для групп регионов, «притягивающих» и «отдающих» мигрантов. Сразу оговоримся, что данное исследование, как и подобные ему, выходят на сайте Центробанка с пометкой «содержание настоящего доклада отражает личную позицию авторов и может не совпадать с официальной позицией Банка России», хотя в целом, судя по сделанным его авторами выводам, можно сказать, что доклад хорошо укладывается в логику регулятора. Причем издание назвало данное исследование первой современной по методологии эконометрической работой, в которой оценивается влияние миграции на рынки труда и экономическую активность. Как отмечали авторы доклада, их анализ показал, что резкое увеличение потока мигрантов в страну и «притягивающие» регионы положительно влияет на экономическую активность. Вместе с тем отток мигрантов из «отдающих» регионов приводит к небольшому росту заработной платы в них. Более того, влияния миграции на уровень безработицы авторы исследования не выявили. Иными словами, больше их или меньше, но на показатели безработицы среди российских граждан это не влияет. Надо отметить, что авторы доклада при этом указывали, что изменения в объеме выпуска и размере оплаты труда лишь опосредованно проявляются в динамике инфляции. Полученные результаты исследования, как отмечалось на сайте регулятора, помогут понять, насколько значимы последствия миграции и следует ли их учитывать при принятии решений в рамках денежно-кредитной политики (ДКП).

Центральный банк России Антонова Дарья © ИА REGNUM

И вот теперь о том, что долгосрочный рост экономики в России сдерживает рынок труда, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Как сообщают РИА Новости, представитель Центробанка считает, что российская экономика близка к состоянию перегрева, ее росту мешает ситуация на рынке труда.

«Анализ этого рынка (рынка труда — ред.) показывает, что да, экономика, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — цитирует издание слова Тремасова, который также отметил, что ситуация на рынке труда лишний раз подчеркивает, что дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста производительности экономики. Собственно повышения производительности, по мнению представителя ЦБ РФ, можно добиться с помощью конкуренции. Конкуренцией между трудящимися.

По мнению же главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которое она озвучивала в сентябре в интервью РБК, пробить «потолок» потенциального роста экономики можно за счет повышения производительности труда — этот фактор она назвала ключевым, а также — за счет увеличения числа рабочей силы.

Рабочий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Если совсем упрощать, это можно сделать за счет интенсивных факторов и экстенсивных факторов. За счет увеличения рабочей силы — демографически мы вряд ли этого можем достичь, но одно из ограничений, с которым сейчас многие отрасли столкнулись, — нехватка рабочей силы, в том числе миграционного характера, поэтому при восстановлении миграционного потока темп роста <экономики> немного вырастет», — отмечала глава Банка России.

Как напоминает агентство ТАСС, ранее в материалах департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ отмечалось, что дефицит кадров во многих отраслях российской экономики может привести к возникновению инфляционной спирали «рост цен — рост зарплат — рост цен» и так далее. При этом эксперты ЦБ отмечали, что происходящее замедление роста российской экономики до устойчивых темпов должно снизить давление на рынок труда и обеспечить сбалансированный рост как объемов выпуска продукции, так и вознаграждения за труд. Между тем, заметим, хотелось бы понять, каким образом может вырасти благосостояние граждан без роста заработных плат, а также какой уровень производительности могут выдать низкоквалифицированные мигранты? Высококвалифицированных, как известно, можно заполучить только двумя способами — перекупить или обучить. Более того, в этом году экономика покажет рост свыше 4%. Причем этот рост был достигнут при той самой, так сказать, нехватке мигрантов, и речи о том, что именно таковая повлекла рост инфляции в стране, не шло. Чаще всего Центробанк в качестве причин инфляции называл превышение спроса над предложением в силу повышенных же инфляционных ожиданий и глобальные факторы. Теперь же речь идет о возможности пробить «потолок» в 2−3% роста, и для этого без мигрантов никак не обойтись?