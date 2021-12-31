Москва, , 10:57 — REGNUM РФ предпримет все меры для защиты сотен тысяч граждан РФ, проживающих в Донбассе, и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, а на любые возможные военные провокации Киеву будет дан адекватный ответ. Об этом 31 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он отметил, что Запад продолжает поддерживать милитаристские устремления властей Украины, а киевский режим, «воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции», передает РИА Новости его слова.

«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан РФ, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. … Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», — подчеркнул Лавров.

«На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ», — добавил он.