Лондон, , 10:51 — REGNUM Основными элементами противостояния в будущих войнах могут стать гиперзвуковые ракеты и блокировка работы интернета противника, считают эксперты Daily Mail.

Эксперты полагают, что подобную тактику выберут РФ и Китай, которые «развивали необходимые технологии» в то время «пока Запад был поглощен Ближним Востоком». Издание отмечает, что в ноябре РФ провела испытания противоспутникового оружия, а Пекин в октябре протестировал «секретное оружие, которое может облететь земной шар со скоростью 21 тыс. миль в час и за считанные минуты поразить любую точку мара».

Также, полагают эксперты, если и начнутся полномасштабные боевые действия, стороны «попытаются перекрыть противнику коммуникации».