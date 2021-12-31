Будапешт, 31 декабря 2021, 10:49 — REGNUM В Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны российской компании «Газпром». Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто
Петер Сийярто
Ministério das Relações Exteriores

«Газпром всегда был надежным партнером Венгрии <…> Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа», — сказал он в интервью RT.

Также Сийярто отметил, что российская сторона соблюдает все контракты, которые подписаны Газпромом с партнерами в Европе и добавил, что, по его мнению, подобные жалобы со стороны некоторых европейских политиков, могут быть связаны с отказом в дополнительных поставках газа.

При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что этот вопрос является коммерческим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что часть вины за повышение цен на газ и электричество в европейских странах лежит на ЕС.