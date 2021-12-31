Будапешт, , 10:49 — REGNUM В Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны российской компании «Газпром». Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Ministério das Relações Exteriores

«Газпром всегда был надежным партнером Венгрии <…> Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа», — сказал он в интервью RT.

Также Сийярто отметил, что российская сторона соблюдает все контракты, которые подписаны Газпромом с партнерами в Европе и добавил, что, по его мнению, подобные жалобы со стороны некоторых европейских политиков, могут быть связаны с отказом в дополнительных поставках газа.

При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что этот вопрос является коммерческим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что часть вины за повышение цен на газ и электричество в европейских странах лежит на ЕС.