Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM Повышение цен на продукты сказалось на стоимости салата «Оливье». В Ростовской области это новогоднее блюдо при расчёте на семью из четырёх человек за год подорожало примерно на 140 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте потребительского рынка Ростовской области.

Салат оливье Иван Шилов © ИА REGNUM

Общая стоимость картофеля, куриной грудки, огурцов, яиц, зелёного горошка, майонеза в количестве, необходимом для приготовления салата на семью, составила 474,5 рублей.

Сопоставляя этот показатель со средней заработной платой по Ростовской области (за январь-сентябрь 2021 года она составила 33, 994 рубля), получается показатель 71,6. Это и есть индекс салата «Оливье», то есть столько салатов может приготовить на свою заработную плату среднестатистический житель донского региона.