Москва, , 10:46 — REGNUM Отдыхать 10 дней — такую роскошь врачи не могли себе позволить и в мирные дни, а сейчас, в пандемию, тем более. Об этом в своём телеграм-канале заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко:

Денис Проценко Kremlin.ru

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«Оглядываюсь сейчас назад на те 364 дня, что мы прожили в 2021, и понимаю, насколько он по-взрослому был цельным и насыщенным. Не буду писать банальные слова, что коронавирус стал главной темой года для врачей во всём мире. Да, мы чуть больше узнали о коронавирусе, но он постоянно мутирует, подкидывая нам всё новые ребусы — только разобрались с дельтой, теперь на очереди «Омикрон».

Я лично рад тому, что постоянная разъяснительная и просветительская работа начинает приносить свои первые результаты — всё больше наших сограждан делают правильный выбор в пользу вакцинации. Другого средства подготовить свой организм к встрече с опасным вирусом просто не существует.

В прошедшем году лично для меня был ещё одни важный новый вызов, когда я принял решение участвовать в выборах в государственную Думу. Много раз уже отвечал на вопрос о главном мотиве моего решения — у меня и моих коллег есть мечта перезагрузить отечественную систему здравоохранения. Мы провели большую работу. Собрали сотни идей и предложений, встречались с коллегами в регионах, обсуждали, спорили, договаривались. И сегодня в комиссии по здравоохранению партии «Единая Россия» мы работаем над тем, чтобы претворить в жизнь «Народную программу», которую мы написали вместе с врачами и пациентами. Уверен, у нас это получится сделать.

Хочу сказать спасибо всем, кто был рядом со мной в 2021 году, всем, кто внёс свой личный вклад в борьбу с пандемией: тем, коллегам, кто работал и работает в «красной зоне», тем людям, кто привился от вируса и тем самым внёс свою лепту в становление коллективного иммунитета.

Пусть 2022 год принесёт нам победу над пандемией и позволит вернуться к нормальной жизни с живым общением глаза в глаза. Всем крепкого здоровья и обычного человеческого счастья. С наступающим!».

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