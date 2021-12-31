Сиэтл, США, , 10:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Символика клуба Калгари (НХЛ) (сс) Resolute

Игра состоялась на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле и закончилась победой гостей со счетом 4:6.

У победителей голами отличались оформивший в матче дубль Джонни Годро (10-я минута и 24-я, в большинстве), Милан Лучич (35-я), Эндрю Манджапане (57-я, в большинстве), Мэттью Ткачук (58-я) и Ноа Ханифин (60-я, в пустые ворота).

В составе «Сиэтла» шайбы забросили Марк Джордано (6-я), шведский форвард Калле Йернкрок (21-я, в большинстве), Янни Гурд (45-я, в большинстве) и Джаред Макканн (58-я).

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отличился во встрече одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Калгари» 1 января 2022 года дома сыграет с командой «Виннипег Джетс», а «Сиэтл» 2 января также на домашнем льду встретится с клубом «Ванкувер Кэнакс».