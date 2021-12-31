Сиэтл, США, 31 декабря 2021, 10:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Символика клуба Калгари (НХЛ)
Символика клуба Калгари (НХЛ)
(сс) Resolute

Игра состоялась на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле и закончилась победой гостей со счетом 4:6.

У победителей голами отличались оформивший в матче дубль Джонни Годро (10-я минута и 24-я, в большинстве), Милан Лучич (35-я), Эндрю Манджапане (57-я, в большинстве), Мэттью Ткачук (58-я) и Ноа Ханифин (60-я, в пустые ворота).

В составе «Сиэтла» шайбы забросили Марк Джордано (6-я), шведский форвард Калле Йернкрок (21-я, в большинстве), Янни Гурд (45-я, в большинстве) и Джаред Макканн (58-я).

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отличился во встрече одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Калгари» 1 января 2022 года дома сыграет с командой «Виннипег Джетс», а «Сиэтл» 2 января также на домашнем льду встретится с клубом «Ванкувер Кэнакс».