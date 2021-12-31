* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 10:39 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров заявил 31 декабря, что официальное признание правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мире будет зависеть от того, как будут выполняться их обещания.

«Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, … когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) реализуют свои обещания, в т.ч. по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам с афганской территории» , — сказал министр в интервью ТАСС.

Лавров добавил, что в зависимости от этого РФ будет солидарно с остальными членами мирового сообщества двигаться в сторону исключения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из санкционных списков СБ ООН — что создало бы фундамент дл я официального признания их власти в Афганистане.