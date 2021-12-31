Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону определили график работы общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Украшенный к Новому году электробус Дарья Антонова © ИА REGNUM

В связи с праздничным концертом, посвящённым встрече Нового года у центрального входа в парк имени Горького, с 20:00 мск 31 декабря до 2:00 мск 1 января будет прекращено движение транспорта по улице Большой Садовой на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновского.

Работы общественного транспорта продлена до 3:00 мск 1 января. Перевозки пассажиров будут осуществлять не менее 255 единиц автобусов и троллейбусов.