Оренбург, 31 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Оренбурге первые дни 2022 года отметятся резким потеплением и обильными снегопадами. Об этом сообщают синоптики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы

1 января в городе ожидают потепления до минус двух. Вечером того же дня обильно пойдёт снег. Снегопад продлится и 2 января.

Как сообщало ИА REGNUM, конец 2021 года года выдался в Оренбуржье морозным. Столбик термометра местами опускался ниже минус 30 градусов.