Москва, , 10:33 — REGNUM Для того, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки, власти США искусственным образом ограничивают выдачу неиммиграционных виз для жителей России. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава МИД РФ отметил, что в целом в этом вопросе на данный момент «к сожалению, ситуация по-прежнему сложная», напомнив, что американская сторона с мая нынешнего года приостановила выдачу недипломатических виз.

«Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это — суверенное решение США», — добавил Лавров.

При этом указал, что Москва все время ставит вопрос о необходимости решить этот вопрос.

«Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике», — уточнил министр иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Союзное государство России и Белоруссии намерено купировать угрозы из-за приближения к его границам военной инфраструктуры НАТО.