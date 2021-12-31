Додома, , 10:30 — REGNUM При подрыве автомобиля в Центральноафриканской республике пострадали трое миротворцев ООН из Танзании. Об этом 31 декабря сообщает миссия ООН по стабилизации в ЦАР.

30 декабря автоколонна миротворцев отправилась из Берберати в сторону временных военных постов, когда машина подорвалась на взрывном устройстве.

В результате трое танзанийских миротворцев пострадали.

ЦАР классифицирована ООН как вторая наименее развитая страна в мире. После госпереворота в 2013 г. в республике началась гражданская война. Конфликт продолжается, его интенсивность снизилась за 3 года, но боевики регулярно нападают на миротворцев ООН.