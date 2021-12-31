Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону ожидается изморозь, туман и гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Зима Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ростовские синоптики информируют о гололёдно-изморозевых явлениях, налипании мокрого снега на проводах и деревьях, гололедице, тумане в ночные и утренние часы. Горожан также предупреждают о возможном падении сосулек и снежных пластов с крыш и карнизов зданий.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными.