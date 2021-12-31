Москва, 31 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. За первые 11 месяцев 2021 года в России продано в 2,1 раза больше автомобилей китайских марок, чем за аналогичный период предыдущего года. 31 декабря об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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По данным АЕБ, за первые 11 месяцев 2021 года в России продано 103,4 тыс. автомобилей китайских производителей. Это стало абсолютным рекордом по продажам китайских авто в России. Предыдущий рекорд в 100 тыс. проданных авто был установлен в 2013 году.

Исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов рассказал, что рост продаж китайских автомобилей в России частично объясняется нехваткой электронных компонентов. Китайские бренды в наименьшей степени пострадали от дефицита микрочипов, поэтому дилеры не столкнулись с острой нехваткой новых автомобилей.

Руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов добавил, что ввиду сохранения мирового кризиса чипов в 2022 году китайские производители смогут и дальше наращивать продажи на российском рынке. Среди других факторов роста продаж автомобилей китайских брендов в России эксперт выделил улучшение сервиса и обслуживания.