Продажи китайских автомобилей в России выросли в два раза за год
Москва, 31 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. За первые 11 месяцев 2021 года в России продано в 2,1 раза больше автомобилей китайских марок, чем за аналогичный период предыдущего года. 31 декабря об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По данным АЕБ, за первые 11 месяцев 2021 года в России продано 103,4 тыс. автомобилей китайских производителей. Это стало абсолютным рекордом по продажам китайских авто в России. Предыдущий рекорд в 100 тыс. проданных авто был установлен в 2013 году.
Исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов рассказал, что рост продаж китайских автомобилей в России частично объясняется нехваткой электронных компонентов. Китайские бренды в наименьшей степени пострадали от дефицита микрочипов, поэтому дилеры не столкнулись с острой нехваткой новых автомобилей.
Руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов добавил, что ввиду сохранения мирового кризиса чипов в 2022 году китайские производители смогут и дальше наращивать продажи на российском рынке. Среди других факторов роста продаж автомобилей китайских брендов в России эксперт выделил улучшение сервиса и обслуживания.