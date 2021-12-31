Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Специалисты обнаружили нефтепродукты, фосфаты и взвешенные вещества в пробах воды, взятых в реке Дон в Ростовской области. Мониторинг состояния реки провели сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ворошиловский мост через реку Дон

«Взвешенные вещества очень легко определить — это мутность. Чем больше мутность, тем более взвешенные вещества. По данному показателю максимальное значение, которое мы зарегистрировали, составляет 120 ПДК. Количество взвешенных частиц в 120 раз превышают предельно допустимую концентрацию в районе Ростова. Кроме этого, в донской воде в нескольких местах зафиксировано повышенное содержание нефтепродуктов и фосфатов», — отметил руководитель ведомства Алексей Кузьмин.

В интервью ГТРК «Дон-ТР» Кузьмин уточнил, что в 2021 году была исследована акватория реки Дон на протяжении 230 километров — от Цимлянского водохранилища до устья. На данном участке выявлено порядка 30 предприятий, которые могут оказывать негативное влияние на экологию. Руководству организаций вынесены предупреждения.