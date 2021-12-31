Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбурге в районе улицы Конституции рабочие продолжают менять участок теплотрассы, на котором утром 30 декабря произошёл порыв. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Теплосеть

Dorus.ru

Как отмечают специалисты тепловых сетей, эти работы не влияют на теплоснабжение города.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 30 декабря. В результате более 50 домов в мороз лишились отопления.

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