В Оренбурге продолжают устранять последствия аварии на теплотрассе
Оренбург, 31 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Оренбурге в районе улицы Конституции рабочие продолжают менять участок теплотрассы, на котором утром 30 декабря произошёл порыв. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Dorus.ru
Теплосеть
Как отмечают специалисты тепловых сетей, эти работы не влияют на теплоснабжение города.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 30 декабря. В результате более 50 домов в мороз лишились отопления.