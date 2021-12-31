Москва, , 09:58 — REGNUM Один-два бокала шампанского существенно не повлияют на выработку антител к COVID-19 у тех, кто незадолго вакцинировался, но злоупотреблять алкоголем не стоит. Об этом 31 декабря рассказал Александр Гинцбург — директор Центра им. Гамалеи.

«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала … антителам, не помешают», — передает его слова ТАСС .

Ученый также отметил, что злоупотребление алкогольными напитками пагубно влияет на организм человека в целом.

«Злоупотребление влияет на иммунную систему отрицательно, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. … В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», — добавил он.