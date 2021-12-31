Вашингтон, 31 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Новый телесериал «Дом дракона» не разочарует поклонников «Игры престолов». Об этом сообщил американский писатель Джордж Мартин в блоге на своём сайте.

Gage Skidmore Джордж Мартин

Телеканал HBO начал съёмки сериала «Дом драконов» в апреле 2021 года, премьера запланирована на 2022 год. Новый проект станет экранизацией книги Мартина «Пламя и кровь», в которой рассказывается предыстория событий сериала «Игра престолов».

Джордж Мартин рассказал, что ему удалось посмотреть черновой вариант первой серии «Дома драконов». Он отметил, что не может быть полностью объективным, так как сериал снимается по его книге, но ему понравилось увиденное.

«Таргариены в надёжных руках… Думаю, что вы не будете разочарованы», — подытожил писатель.

Он добавил, что шоураннеры Мигель Сапочник и Райан Кондал проделали «потрясающую работу». Мартин отметил, что ему понравилась и работа актёров, многие из которых неизвестны широкому зрителю.