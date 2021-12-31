Екатеринбург, 31 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Вылет самолёта Екатеринбург — Анталья задержан уже на 30 часов. Это следует из данных на онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово»

Пассажиры должны были улететь 30 декабря в 6:30 местного времени. Теперь им обещают вылет в 12:30 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, на рейс ZF-9695 зарегистрированы 243 пассажира, в том числе 55 детей. Перевозчиком является авиакомпания «Азур Эйр».