31 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 13:44 — REGNUM Уходящий 2021 год для стран Ближнего Востока можно считать рубежным: прошло 10 лет после «арабской весны» 2011 года. Как пишут американские эксперты, «Запад испытал разочарование дважды. Сначала — свергнув Муаммара Каддафи, но не добившись в Ливии демократических порядков. А затем — отказавшись от вторжения в Сирию, в результате чего укрепились другие державы — Россия и Иран». Обозначим и другие видимые перемены: вывод войск США из Афганистана, приход к власти в Иране так называемых консерваторов, продолжение процессов укрепления геополитической мощи Турции, смена власти в Ираке и Израиле. Продолжались вооруженные конфликты в Сирии и Йемене; сохранялась напряженность в палестино-израильских отношениях, проходит деградация государственности Ливана; не прекращается насилие в Ираке на фоне выборов в парламент и требований вывода из страны американских войск; обмены киберударами между Израилем и Ираном. При этом после трех лет конфликта шло восстановления дипломатических отношений между Катаром и четырьмя арабскими странами — Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном, члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) стали все больше вести самостоятельную региональную политику, поддерживая тесные контакты с Ираном. В 2021 году также выяснилось, что и Саудовская Аравия не прочь начать переговоры с Ираном по нормализации отношений. Помимо этого стала повышаться роль Ирака, который постепенно превращается из объекта региональной политики в субъект. Его голос вновь стал слышен в арабском мире.

Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Но в целом заметно, что две части арабского мира — Магриб (Запад) и Машрик (Восток) — всё больше удаляются друг от друга, концентрируясь на интересах субрегиона. Турция продолжила новую региональную политику после «арабской весны», начав сближение с ОАЭ и Египтом, медленно, но меняет отношение к Дамаску. Турки также прекратили бойкот Израиля, и в конце 2021 года, впервые за восемь лет, состоялся разговор между президентом Турции и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стало также смягчаться противостояние в Ливии.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет (сс) Kobi Gideon

Были и остаются общие беды для всех — пандемия коронавируса, рост производства и потребления синтетических наркотиков и сильнейшая засуха, которая уже затронула часть Турции, Ирана, Сирию, Ирак, Иорданию и Йемен. Там происходит деградация природной среды, идет процесс опустынивания. По всем признакам, в регионе Ближнего Востока участятся природные катаклизмы. Большое влияние окажет и изменение уровня мирового океана: например, его повышение на 50 см заставит 4 млн египтян мигрировать из затопляемой дельты Нила. Странам региона придется иметь дело с растущим дефицитом природных ресурсов, включая продовольствие, с нестабильностью цен и угрозой пандемий. Особую тревогу вызывает то, что экологическая деградация будет сочетаться с быстрым ростом населения региона. Главным социальным последствием экологического и ресурсного кризисов станет ускорение процесса стихийной урбанизации, когда значительные массы бывших крестьян, неспособных сохранить свой традиционный образ жизни, будут вынуждены перемещаться в уже перенаселенные городские агломерации. Соответственно, нарастала социальная напряженность в городах, обострялись проблемы с продовольственной безопасностью, не прекращался поток беженцев. Все эти проблемы по эстафете передаются 2022 году.

Маловероятно, что американские войска полностью покинут Ирак. Их базы останутся в Иракском Курдистане. Основная борьба в Ираке между США и Ираном будет идти за пост главы кабинета министров. На март 2022 года в Ливане намечены парламентские выборы. Внешние силы пытаются обеспечить победу на них своих сателлитов. Как всегда, ставка делается на разжигание межконфессиональной розни и уличное насилие. Это может привести к провоцированию напряженности между шиитами и христианами, алавитами и суннитами, шиитами и суннитами. Другая угроза стабильности возникнет в связи с неизбежными конфликтами внутри правящих группировок стран региона. Новое поколение монархических династий стран Залива будет утверждаться во власти, в Иране будет решаться вопрос о преемнике верховного лидера, а в Египте начнется борьба за наследие Ас-Сиси. Нерешенность проблем политического транзита создает благоприятные условия для всякого рода дворцовых переворотов, военных путчей, заговоров. Нельзя исключать и попытки государственного переворота в Эр-Рияде.

Американские военные в Ираке (сс) Staff Sgt.Russell Lee Klika. The U.S. Army

Отношение к Ирану остается важнейшим, но не единственным фактором, разделяющим страны региона. В Сирии формально закончилась гражданская война, но радикальная оппозиция сохраняет потенциал для демонстрационных боевых операций против Дамаска, что заставляет Дамаск продолжать опираться на поддержку иранских подразделений «Кудс» и курдских отрядов народной самообороны (YPG). Это сохранит напряженность в отношениях Дамаска с Турцией и Израилем. Сохранится и гражданский конфликт в Йемене, Ливия остается в статусе «неудавшегося государства», и надежды на объединяющий эффект предстоящих национальных выборов не выглядят убедительными.

В 2022 году США будут оставаться важным игроком на Ближнем Востоке. Вашингтон будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Израилю и оказывать давление на Иран. Станет более заметным и присутствие в регионе Китая. Он будет продолжать использовать торговлю, реализацию крупных инфраструктурных проектов и «мягкую силу». Россия также сохранит свои позиции ключевого внешнего игрока в регионе и останется участником любых договоренностей, касающихся региональной безопасности.

Иерусалим. Израиль konradkaszuba

Теоретически осознание общих для региона угроз может помочь преодолеть текущие политические разногласия, сформировать единую повестку дня и способствовать появлению отсутствующей на данный момент региональной солидарности. Но государства региона больше склонны жестко отстаивать свой суверенитет, подходя к отношениям со своими соседями на принципах «игры с нулевой суммой». Такой подход делает маловероятным создание ближневосточной системы коллективной безопасности даже на дальних горизонтах. Правда, астрологи утверждают, что в конце мая и начале июня 2022 года в ряде стран Ближнего Востока главной темой будет смена власти по сценарию «цветных революций», что согласуется с астрологическим (семилетним) циклом Урана, который закончится к 2023 году. Посмотрим.